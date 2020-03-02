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Источник: Плутник займется проектами развития городской экономики в ВЭБ

В пресс-службе отметили, что проекты комплексного развития городской экономики ВЭБ.РФ будет вести компания "Прогород"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Бывший глава ДОМ.РФ Александр Плутник возглавит специальный координационный орган по проектам развития городской экономики в группе ВЭБ.РФ. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к госкорпорации.

"В ВЭБ.РФ будет создан специальный координационный орган по проектам развития городской экономики. Его задача - "упаковка" городских проектов всех организаций развития в комплексные программы. Этот координационный орган возглавит Александр Плутник", - сказал он.

Он также отметил, что приход Плутника позволит усилить команду группы ВЭБ.РФ, учитывая имеющийся у него опыт в сфере городского развития и в управлении многопрофильной деятельностью ДОМ.РФ.

В пресс-службе группы в свою очередь сообщили, что проекты комплексного развития городской экономики ВЭБ.РФ будет вести компания "Прогород". "Среди проектов - модернизация коммунальной, инженерной инфраструктуры, городского транспорта и др.", - уточнили в пресс-службе.

По словам источника, близкого к ВЭБ.РФ, вопросы жилищного строительства не входят в компетенцию компании "Прогород".

В конце января стало известно, что бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко назначен гендиректором ДОМ.РФ. На этом посту он сменил Александра Плутника, который возглавлял компанию с апреля 2015 года (тогда АИЖК).

Теги
РоссияПлутник, Александр Альбертович
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