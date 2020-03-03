РЖД с 1 марта ввели скидки на экспортные перевозки угля в Казахстан и порты Северо-Запада

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. РЖД ввели скидки на перевозки энергетического угля в направлении портов Северо-Запада и пограничных переходов с Казахстаном, сообщил журналистам представитель холдинга.

"ОАО "РЖД" приняты решения о максимальном снижении тарифов на экспортные перевозки углей энергетических марок из основных угледобывающих регионов России до конца 2020 года: в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3 тыс. км - скидка 12,8%; в направлении российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем проследовании погранпереходов с Китаем - Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос - скидки 25% при расстоянии перевозки до 3 тыс. км и 12,8% при расстоянии перевозки свыше 3000 км", - сказал он.

Скидки действуют с 1 марта 2020 года.

Объемы не имеют значения

Ранее заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило говорил журналистам, что в марте холдинг может предоставить угольщикам скидки на экспортные перевозки продукции в порты Юга и Северо-Запада под гарантии объемов. РЖД пока не предоставили скидок в направлении портов Юга, но от необходимости подтвердить объемы для упомянутых скидок отказались.

"В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами", - пояснил представитель холдинга.

По его словам, решение о предоставлении скидок стало результатом совместного обсуждения вопроса с угольными компаниями и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Шило сообщал журналистам и о том, что Казахстан предоставит российским угольным компаниям скидку 65% на транзитные перевозки в направлении Китая, она начала действовать с февраля 2020 года.

Скидки увеличились

РЖД в 2019 году предложили производителям угля несколько тарифных решений. В частности, установили понижающий коэффициент 0,9259 (скидка 7,41%) к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля со станций Кемеровской области в направлении припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог. Скидка действовала до 31 декабря 2019 года. В июле 2019 года РЖД ввели аналогичный понижающий коэффициент на перевозки угля в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

Кроме того, с 16 июля 2019 года РЖД временно отменили "экспортную надбавку", которая составляет 8%, на перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, чтобы, таким образом, простимулировать угольщиков и переключить часть перевозок угля с перегруженного восточного направления в сторону портов юга России, где имелись резервы пропускной способности.

РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного госрегулятором.