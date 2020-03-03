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Распространение коронавируса нового типа

В Китае заявили, что выполнят социально-экономические планы, несмотря на коронавирус

Постпред страны при ООН Чжан Цзюнь считает, что восстановление китайской экономики "поможет и другим странам бороться с эпидемией"

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Китай выполнит задачи в социально-экономической сфере на 2020 год, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил в понедельник постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на пресс-конференции по случаю начала председательства в Совете Безопасности в марте.

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"Сейчас в первую очередь мы хотим восстановить нашу экономику", - сказал дипломат.

"Конечно, эпидемия негативно отразилась на экономических показателях, - признал он. - Но мы уверены, что, несмотря на это, нам удастся выполнить наши социальные и экономические цели на год".

"Восстановление нашей экономики поможет и другим странам бороться с эпидемией", - добавил дипломат.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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