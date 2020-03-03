Лагард считает, что коронавирус создает риски для работы финансовых рынков

ТАСС, 3 марта. Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что распространение коронавируса создает риски для экономических перспектив и функционирования финансовых рынков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте ЕЦБ.

"Вспышка коронавируса быстро принимает все большие масштабы, что создает риски для экономических перспектив и деятельности финансовых рынков, - отметила Лагард. - ЕЦБ внимательно следит за развитием ситуации и его влиянием на экономику, среднесрочную инфляцию и направление нашей кредитно-денежной политики".

Кроме того, Лагард указала, что в рамках противодействия влиянию, которое оказывает распространение коронавируса, ЕЦБ "готов принимать надлежащие и целенаправленные меры соразмерно соответствующим рискам".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.