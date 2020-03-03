"Известия": бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский бюджет сэкономил от повышения пенсионного возраста порядка 21,5 млрд рублей и получил эффект от преобразований на год раньше, чем это прогнозировалось. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).
Как пояснил изданию директор рейтингов финансовых институтов агентства Юрий Ногин, расчеты построены на средней величине пенсии (порядка 15,5 тыс. рублей в месяц), а также периода средневзвешенной выплаты (3,5 месяца). По оценке НРА, эффект для бюджета в нынешнем году может составить порядка 48 млрд рублей. "Известия" также сообщают о сведениях, содержащихся в приведенной Счетной палатой аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и внебюджетных фондов за прошлый год. В соответствии с ней, за девять месяцев 2019 года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тыс. человек, что составляет 1,1%.
В пресс-службе Счетной палаты пояснили, что с формальной точки зрения эффект от уменьшения общей численности граждан пенсионного возраста нельзя назвать экономией бюджета, так как он закладывался уже с учетом этого фактора. В пресс-службе Минфина "Известиям" рекомендовали обратиться за комментариями об эффекте от повышения пенсионного возраста к ведомствам социального блока. В Минтруде и Пенсионном фонде РФ пообещали позднее прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.