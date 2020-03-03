"Известия": бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский бюджет сэкономил от повышения пенсионного возраста порядка 21,5 млрд рублей и получил эффект от преобразований на год раньше, чем это прогнозировалось. Об этом во вторник сообщает газета " Известия " со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

Как пояснил изданию директор рейтингов финансовых институтов агентства Юрий Ногин, расчеты построены на средней величине пенсии (порядка 15,5 тыс. рублей в месяц), а также периода средневзвешенной выплаты (3,5 месяца). По оценке НРА, эффект для бюджета в нынешнем году может составить порядка 48 млрд рублей. "Известия" также сообщают о сведениях, содержащихся в приведенной Счетной палатой аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и внебюджетных фондов за прошлый год. В соответствии с ней, за девять месяцев 2019 года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тыс. человек, что составляет 1,1%.

В пресс-службе Счетной палаты пояснили, что с формальной точки зрения эффект от уменьшения общей численности граждан пенсионного возраста нельзя назвать экономией бюджета, так как он закладывался уже с учетом этого фактора. В пресс-службе Минфина "Известиям" рекомендовали обратиться за комментариями об эффекте от повышения пенсионного возраста к ведомствам социального блока. В Минтруде и Пенсионном фонде РФ пообещали позднее прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.