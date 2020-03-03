Ключевые индексы в США резко выросли после значительных потерь на прошлой неделе

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в понедельник повышением ключевых индексов после значительного снижения в течение прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте этой торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 1293,96 пункта (5,09%) и установился на отметке 26703,32 пункта. Телекомпания CNBC подчеркивает, что это ознаменовало самый серьезный в истории рост данного индекса в цифровом исчислении за одну торговую сессию, а также самое крупное увеличение в процентном соотношении с 2009 года.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 136,01 пункта (4,60%) и оказался на отметке 3090,23 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq подрос на 384,8 пункта (4,49%), до 8952,17 пункта.

Газета USA Today приводит слова представителя инвестиционной компании Independent Advisor Alliance Криса Дзаккарелли, который указал, что игроки на фондовом рынке считают завышенными опасения по поводу распространения нового коронавируса, которые привели на прошедшей неделе к крупнейшему с момента финансового кризиса 2008 года снижению ключевых индексов. "Инвесторы сочли такие результаты чрезмерными", - указал он. Падение Dow Jones за неделю составило 12,4%, S&P 500 - 11,5%, Nasdaq - 10,5%. При этом котировки акций свыше 95% компаний, представленных в листинге S&P 500, снизились более чем на 10% по сравнению с максимумами.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.