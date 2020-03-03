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Власти ЧАО сообщили, что использование СПГ будет способствовать судоходству по Севморпути

По словам начальника департамента промышленной политики округа, это также повысит экономическую эффективность промышленных проектов региона

АНАДЫРЬ, 3 марта, /ТАСС/. Реализация проектов использования сжиженного природного газа (СПГ) на территории Чукотки будет способствовать развитию судоходства по Северному морскому пути и повысит экономическую эффективность промышленных проектов региона. Таким мнением с ТАСС поделился начальник департамента промышленной политики округа Михаил Соболев.

На Восточном-экономическом форуме в 2019 году правительство Чукотки заключило соглашение о взаимодействии с ПАО "НОВАТЭК", в том числе по вопросам внедрения инновационных технологий в сфере использования СПГ в качестве базового энергоносителя для морского, автомобильного транспорта и горнодобывающей техники предприятий Чукотки. Соглашение предусматривает строительство в Певеке терминала СПГ для бункеровки судов, следующих по Севморпути, замену Чаунской ТЭЦ, работающей на угле, на газомоторную станцию, которая сможет также заменять плавучие атомные электростанции в период перезагрузки топлива.

"Использование сжиженного природного газа в качестве базового энергоносителя в Чаун-Билибинском промышленном районе округа будет способствовать развитию судоходства по СМП и повысит экономическую эффективность предприятий Чукотки. Все это поможет развитию промышленного потенциала Арктического региона России и расширению использования природного газа в качестве моторного топлива", - рассказал Соболев.

Он добавил, что в результате замещения традиционных энергоносителей на СПГ объем вредных выбросов сократится более чем вдвое - на 63 тысячи тонн. Дополнительным эффектом станет ликвидация выбросов угольной пыли при портовых погрузо-разгрузочных операциях, что позволит защитить уникальную экосистему Арктики.

Сейчас грузооборот всех портов Чукотки составляет порядка 1 млн тонн. Власти ЧАО намерены за счет реализации крупных инвестиционных проектов стать полноценным участником СМП и увеличить грузооборот до 20 млн тонн в год.

В Чаун-Билибинскую промышленную зону входят два наиболее развитых в промышленном отношении района ЧАО - Чаунский и Билибинский. Ведущей отраслью промышленной зоны является горнодобывающая промышленность, со времени начала освоения территории здесь добывали олово и россыпное золото. В последние годы добыча олова прекращена, запасы золота иссякают, приоритет отдается коренному золоту. Здесь находятся крупнейшие месторождения золота в России.

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РоссияАрктика сегодняЧукотский автономный округДальний Восток
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