"Известия" рассказали о мошенничестве с бонусами со скидочных карт

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Количество попыток воспользоваться скидочными бонусами россиян в некоторых компаниях увеличилось в разы и достигло в 2019 году нескольких тысяч в месяц. С проблемой столкнулись транспортные организации, телеком-операторы и крупные розничные сети, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на начальника отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова.
"В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Еще один вариант обмана - мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку. Гражданин даже не будет знать о существовании своего онлайн-профиля и продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту. При этом злоумышленник будет списывать бонусы в личном кабинете", - пояснил эксперт.
По словам Сизова, накопленные бонусы чаще всего крадут не организованные преступные группы, а "начинающие" мошенники, среди которых могут быть даже студенты первых курсов. Он добавил, что интерес злоумышленников является оправданным, поскольку во многих магазинах накопленными баллами можно оплатить от 30 до 50% покупки.
Председатель комитета по торговле общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров подтвердил "Известиям", что в 2019 году количество попыток списать бонусы и скидки возросло в несколько раз. "Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к информации о программах лояльности. Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки", - добавил он. По мнению Федорова, причины возникшей проблемы кроются в том, что ритейлеры массово переходят от скидочных систем к программам накопления бонусов и что клиенты все чаще стали пользоваться онлайн-кабинетами, которые слабее защищены.
В пресс-службе торговой сети "Магнит" изданию сообщили, что ущерб от действий злоумышленников в большей степени касается имиджа ритейлера, поскольку покупатели теряют доверие и разочаровываются в программе лояльности. Представители ритейла в целом заявили газете, что уже предпринимают попытки защититься от мошенничества путем внедрения двухфакторной идентификации, которая подразумевает подтверждение списания кодом из СМС.
В Роскомнадзоре "Известиям" рассказали, что мошенничество в интернете не входит в компетенции службы, а бонусы не являются персональными данными.