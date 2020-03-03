"Известия" рассказали о мошенничестве с бонусами со скидочных карт

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Количество попыток воспользоваться скидочными бонусами россиян в некоторых компаниях увеличилось в разы и достигло в 2019 году нескольких тысяч в месяц. С проблемой столкнулись транспортные организации, телеком-операторы и крупные розничные сети, сообщает во вторник газета " Известия " со ссылкой на начальника отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова.

"В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Еще один вариант обмана - мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку. Гражданин даже не будет знать о существовании своего онлайн-профиля и продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту. При этом злоумышленник будет списывать бонусы в личном кабинете", - пояснил эксперт.

По словам Сизова, накопленные бонусы чаще всего крадут не организованные преступные группы, а "начинающие" мошенники, среди которых могут быть даже студенты первых курсов. Он добавил, что интерес злоумышленников является оправданным, поскольку во многих магазинах накопленными баллами можно оплатить от 30 до 50% покупки.

Председатель комитета по торговле общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров подтвердил "Известиям", что в 2019 году количество попыток списать бонусы и скидки возросло в несколько раз. "Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к информации о программах лояльности. Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки", - добавил он. По мнению Федорова, причины возникшей проблемы кроются в том, что ритейлеры массово переходят от скидочных систем к программам накопления бонусов и что клиенты все чаще стали пользоваться онлайн-кабинетами, которые слабее защищены.

В пресс-службе торговой сети "Магнит" изданию сообщили, что ущерб от действий злоумышленников в большей степени касается имиджа ритейлера, поскольку покупатели теряют доверие и разочаровываются в программе лояльности. Представители ритейла в целом заявили газете, что уже предпринимают попытки защититься от мошенничества путем внедрения двухфакторной идентификации, которая подразумевает подтверждение списания кодом из СМС.

В Роскомнадзоре "Известиям" рассказали, что мошенничество в интернете не входит в компетенции службы, а бонусы не являются персональными данными.