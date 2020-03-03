Аргентина и Россия договорились о научном сотрудничестве в области рыболовства

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 марта. /ТАСС/. Аргентинская и российская сторона договорились развивать сотрудничестве в научной сфере в области рыболовства. Об этом заявил в понедельник заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

"Мы договорились о сотрудничестве в научной сфере, в частности, мы предоставим аргентинской стороне наши методики оценки запасов краба", - сказал он журналистам по итогам первого заседания российско-аргентинской межправкомиссии по рыболовству. Стороны также договорились рассмотреть возможность совместного освоения криля в районе Антарктиды.

"У российских компаний есть интерес развивать здесь направление марикультуры в двух заливах, речь идет о выращивании гребешков и устриц. Аргентина как раз имеет планы по наращиванию объемов - при 800 тыс. вылова всего 4 тыс. тонн они производят в рамках марикультуры", - отметил замминистра. По его словам, в настоящее время идут дополнительные изыскания, чтобы посмотреть какие технологии могут быть применимы именно в этих зонах.

Как отметил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин, российская сторона предложила Аргентине сотрудничество в области новых технологий использования отходов производства крабов для получения хитозана и хитина. "У Аргентины таких технологий нет, у них большая проблема с отходами. Идея им нравится, потому что сегодня за утилизацию отходов крабового производства они платят деньги", - добавил он.

"Многие предложения, касающиеся управления запасами водных биоресурсов получали моментальный отклик от аргентинской стороны", - подчеркнул Колончин. По его словам, аргентинские чиновники уже получили указания проработать возможности для научного сотрудничества. "На первом этапе мы подготовили меморандум и план работы на первые полгода", - отметил он.

Сотрудничество с Уругваем

Шестаков также сообщил, что власти РФ ведут переговоры с Уругваем о доступе российских рыбодобывающих компаний в экономическую зону южноамериканской республики.

"Была встреча с министром сельского хозяйства и рыболовства Уругвая. С ним обсуждали возможности доступа российских компаний в экономическую зону Уругвая. Они сказали, что в целом это возможно", - сказал он журналистам после посещения Монтевидео.

"Сейчас мы будем прорабатывать с российскими компаниями условия захода и участия на аукционах на приобретение лицензий на вылов", - добавил Шестаков.

Он отметил, что помимо Аргентины, сотрудничество с Россией в сфере рыболовства также развивают Перу и Чили. "Но оно в основном в научной сфере. Практически во всех странах региона закрыт доступ к экономической зоне, и это серьезное ограничение для наших компаний", - сказал он.