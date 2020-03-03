20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Аргентина и Россия договорились о научном сотрудничестве в области рыболовства

Замминистра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков также сообщил, что стороны договорились рассмотреть возможность совместного освоения криля в районе Антарктиды

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 марта. /ТАСС/. Аргентинская и российская сторона договорились развивать сотрудничестве в научной сфере в области рыболовства. Об этом заявил в понедельник заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

"Мы договорились о сотрудничестве в научной сфере, в частности, мы предоставим аргентинской стороне наши методики оценки запасов краба", - сказал он журналистам по итогам первого заседания российско-аргентинской межправкомиссии по рыболовству. Стороны также договорились рассмотреть возможность совместного освоения криля в районе Антарктиды.

"У российских компаний есть интерес развивать здесь направление марикультуры в двух заливах, речь идет о выращивании гребешков и устриц. Аргентина как раз имеет планы по наращиванию объемов - при 800 тыс. вылова всего 4 тыс. тонн они производят в рамках марикультуры", - отметил замминистра. По его словам, в настоящее время идут дополнительные изыскания, чтобы посмотреть какие технологии могут быть применимы именно в этих зонах.

Как отметил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин, российская сторона предложила Аргентине сотрудничество в области новых технологий использования отходов производства крабов для получения хитозана и хитина. "У Аргентины таких технологий нет, у них большая проблема с отходами. Идея им нравится, потому что сегодня за утилизацию отходов крабового производства они платят деньги", - добавил он.

"Многие предложения, касающиеся управления запасами водных биоресурсов получали моментальный отклик от аргентинской стороны", - подчеркнул Колончин. По его словам, аргентинские чиновники уже получили указания проработать возможности для научного сотрудничества. "На первом этапе мы подготовили меморандум и план работы на первые полгода", - отметил он.

Сотрудничество с Уругваем

Шестаков также сообщил, что власти РФ ведут переговоры с Уругваем о доступе российских рыбодобывающих компаний в экономическую зону южноамериканской республики. 

"Была встреча с министром сельского хозяйства и рыболовства Уругвая. С ним обсуждали возможности доступа российских компаний в экономическую зону Уругвая. Они сказали, что в целом это возможно", - сказал он журналистам после посещения Монтевидео.

"Сейчас мы будем прорабатывать с российскими компаниями условия захода и участия на аукционах на приобретение лицензий на вылов", - добавил Шестаков.

Он отметил, что помимо Аргентины, сотрудничество с Россией в сфере рыболовства также развивают Перу и Чили. "Но оно в основном в научной сфере. Практически во всех странах региона закрыт доступ к экономической зоне, и это серьезное ограничение для наших компаний", - сказал он.

Теги
АргентинаУругвайРоссияШестаков, Илья Васильевич
Реклама на ТАСС
Цена нефти Brent растет на 7,1%
Стоимость майского фьючерса в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне достигла $53,5 за баррель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС