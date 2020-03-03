В МИД Аргентины заявили, что надеются на расширение сотрудничества с Россией

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 марта. /ТАСС/. Аргентинские власти надеются на расширение сотрудничества с Россией и диверсификацию двусторонней торговли. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД Аргентины и бывший посол южноамериканской республики в Москве Пабло Теттаманти.

"У нас очень активная двусторонняя повестка между нашими странами и мы надеемся, что она будет расширяться с обеих сторон", - сказал он журналистам.

"Конечно, как и прежде, перед нами стоит задача добиться диверсификации нашего торгового баланса, а также необходимость придать импульс нашим отношений", - добавил он. Как подчеркнул замминистра, "экономические отношения с такой крупной страной как Россия имеют для Аргентины крайне важно значение" особенно в условиях кризиса, который переживает южноамериканская республика.

По словам Теттаманти, уже в этом году могут состояться визиты аргентинских чиновников в Россию, однако пока точных договоренностей нет.

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в свою очередь отметил, что с момента вступления в должность президента Аргентины Альберто Фернандеса в декабре прошлого года "велась активная работа с властями республики для того, чтобы ознакомить все руководство страны с теми вопросами, которые стороны начали обсуждать при администрации [экс-президента Маурисио] Макри, но которые с тех пор никак не осуществлялись". "Мы передали проекты всех двусторонних документов, которые находились все это время на столе. Как выяснилось, в ходе передачи дел новое руководство не во всем было проинформировано о том, какие проекты были с прошлой администрацией. Поэтому все это взято нынешней администрацией в проработку", - добавил дипломат.