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Биржи Шанхая и Шэньчжэня открылись ростом основных индексов

Некоторые потери зафиксированы лишь у держателей акций компаний, связанных со сферой недвижимости

ШАНХАЙ, 3 марта. /ТАСС/. Значительным ростом основных индексов открылись во вторник торги на биржах материкового Китая. Позитивная динамика на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня, согласно данным с их официальных сайтов, наблюдается второй день подряд.

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Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" при открытии торгов вырос на 1,21%, до отметки 3006,88 пункта. В плюсе проходит торговля практически по всему спектру голубых фишек. Некоторые потери зафиксированы лишь у держателей акций компаний, связанных со сферой недвижимости.

Ростом котировок открылись торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 1,90%, до 11597,66 пункта.

Всю прошлую неделю на биржах материкового Китая наблюдался значительный спад на фоне опасений инвесторов относительно влияния дальнейшего распространения нового коронавируса за пределами Китая на мировую экономику. В понедельник наметилась тенденция к восстановлению, основные индексы фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня к закрытию торгов подскочили более чем на 3%.

В компании Guotai Junan Securities полагают, что китайский фондовый рынок вернется к нормальному состоянию, поскольку зарубежные вспышки коронавируса оказывают на него ограниченное влияние.

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