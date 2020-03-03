В России запустят новый сервис для водителей, информирующий о загруженности автополос

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Новый сервис FreeLine, информирующий водителей о загруженности автомобильных полос, будет запущен в России в 2022 году. Его использование позволит повысить среднюю скорость на дорогах на 15-20%, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

"Технология разрабатывается в НП "ГЛОНАСС". Будет готова для внедрения в 2022 году. Дорожные датчики и камеры фиксации будут передавать информацию в платформу Автодата. В ней данные будут обогащены информацией с навигационных устройств. На выходе потребитель получит процентное соотношение загруженности ряда на 500 м и 1 км", - сказал он, отметив, что сервис планируется назвать FreeLine.

Воспользоваться данными водители смогут с помощью мобильного приложения в смартфоне. При желании их также можно будет вывести через V2X на борт автомобиля, отметил Федосеев.

В первую очередь новый сервис планируют внедрять в небольших городах, в частности, в Самаре, Курске, Новосибирске и Орше. Если испытания пройдут успешно, FreeLine внедрят в Москве. "В перспективе сервис охватит Россию", - уточнил Федосеев.

Он также пояснил, что главное отличие сервиса от "Яндекс.Пробок" - использование большего количества источников данных. "Яндекс. Пробки" основываются на данных геолокации ГЛОНАСС/GPS, то наша система будет также использовать данные видеофиксации с камер наблюдения. Новые данные позволят дать более развернутую информацию по загрузке полос, а также исключить вероятность искусственного создания заторов, как было недавно в Германии с Google Maps, а позднее повторено в Ижевске с "Яндексом", - сказал Федосеев.

Проект сбора автомобильных данных

В 2019 году в России был официально запущен проект платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных. Он реализуется в целях формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.

Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум "Автодата.Рус". Его учредителями, в частности, стали НП "ГЛОНАСС", Минпромторг и ГК "Роскосмос".