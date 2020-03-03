Магаданская область предлагает установить перечень недр "вольного приноса" золота

ТАСС, 3 марта. Депутаты Магаданской областной думы планируют направить федеральным властям предложение утвердить перечень недр, которые могут быть выделены под так называемый "вольный принос", при котором старатели получили бы право заниматься разработкой золотых месторождений. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе парламента Колымы.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру правительства страны Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающей отрасли к доработке законодательства о "вольном приносе" золота. Речь идет о регламентировании работы частных старателей. По мнению главы государства, индивидуальные предприниматели могли бы трудиться в тех местах, где экономически невыгодно работать крупным компаниям. Для Магаданской области любые изменения в законодательстве в этом направлении имеют особое значение, так как Колыма лидирует в России по добыче драгоценных металлов, занимая первое место по добыче серебра и второе - по добыче золота.

"Вынесено предложение по утверждению перечня недр, которые могут быть выделены под "вольный принос". Предложение принято в работу. Обсуждены возможность использования при этом техники, введение практики функционирования золотоприемных касс и "привязки" к ним старателей, порядок уплаты налогов, работы контролирующих органов и многие другие. Региональное заксобрание направит соответствующие рекомендации и предложения для их учета в дальнейшей деятельности рабочей группы [по подготовке проекта федерального закона]", - говорится в распространенном сообщении. Предполагается, что перечень таких недр в регионах будет утверждаться Федеральным агентством по недропользованию вместе с министерством и губернатором или региональными депутатами.

Как сообщили ТАСС в областном правительстве, законопроект о "вольном приносе" в стране обсуждается давно. С одной стороны, благодаря работе индивидуальных предпринимателей появятся дополнительные рабочие места. Кроме того, это сыграет положительную роль в развитии экономики. С другой стороны, федеральные власти опасаются, что наличие "вольного приноса" может повлечь за собой злоупотребления и криминализацию отрасли.

В России в первом чтении законопроект о "вольном приносе" бы принят еще в 2011 году, но в дальнейшем претерпевал множество изменений. Пилотным регионом должна была стать Магаданская область. По информации пресс-службы областной думы, Колыма еще с 2001 года работает над тем, чтобы на федеральном уровне законодательно обеспечить практику "вольного приноса" драгметалла.