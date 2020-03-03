Реконструкцию терминала в аэропорту Саранска проведут за счет внебюджетных источников

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Устройство постоянного пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Саранска, который позволит аэропорту принимать международные рейсы, потребует, по предварительным оценкам, около 300 млн рублей. Реконструкцию построенного к Чемпионату мира по футболу пункта пропуска власти планируют провести за счет внебюджетных источников, сообщил во вторник ТАСС глава Мордовии Владимир Волков.

К чемпионату мира по футболу в аэропорту Саранска был открыт временный пункт пропуска, однако его невозможно использовать по технологическим причинам. В настоящее время международные рейсы не выполняются. 21 февраля 2019 года правительство России распорядилось установить в международном аэропорту Саранска воздушный пункт пропуска через государственную границу, рассматривался вариант строительства нового здания. Однако, как ранее сообщал ТАСС гендиректор компании "Авиалинии Мордовии" (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин, было принято провести техническое перевооружение уже построенного терминала.

"Заключение АО "Авиалинии Мордовии" контракта в части разработки проектно-сметной документации на техническое перевооружение воздушного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации планируется на март. Ориентировочный срок разработки проектно-сметной документации составляет около четырех месяцев. Все мероприятия планируется выполнить за счет средств внебюджетных источников, ориентировочная сумма - около 300 млн. рублей", - сказал Волков.

Он уточнил, что в настоящее время в Мордовии подготовили технические задания на проектирование. По словам Кистайкина, после открытия постоянного пункта пропуска аэропорт получит возможность принимать международные рейсы, в частности, планировали рейсы в Турцию.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. В 2017 году аэропорт был закрыт на реконструкцию, к чемпионату мира там был возведен новый терминал площадью около 7 тыс. кв. м, реконструирована взлетно-посадочная полоса, расширены перроны и места стоянок воздушного транспорта.