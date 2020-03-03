Группа НЛМК оспорит в суде США отказ Минторга исключить слябы из-под действия пошлин

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Компании американского дивизиона группы НЛМК - NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania - обратились в суд по международной торговле США с иском о неправомерности отказа Минторга США в удовлетворении требований об исключении слябов из-под действия импортных пошлин. Об этом говорится в сообщении группы.

"Учитывая структурный дефицит, НЛМК США в 2018 году подал заявки на исключение из-под действия мер по статье 232 слябов из России. Три американских сталелитейных предприятия - AK Steel, Nucor и US Steel - подали возражения против исключения, несмотря на то, что не могут поставлять требуемые объемы и типы слябов. По мнению компании, Министерство торговли США не предприняло усилий по проверке возражений, проигнорировало доказательства того, что эти компании не производят соответствующую продукцию в требуемом качестве и количестве, и не представила аргументированных оснований своего решения", - отмечается в сообщении.

НЛМК подчеркивает, что "деятельность НЛМК США зависит от надежных импортных поставок стальной заготовки", так как локальные мощности по переработке стали в готовый прокат значительно превышают мощности по производству слябов. Кроме того, для большинства заказов предприятиям требуются слябы определенной толщины, которые недоступны в США, а потребность в более тонких слябах за время действия пошлин была удовлетворена за счет внутреннего рынка только на 20%.

В соответствии со статьей 232 закона США "О расширении торговли" США в марте 2018 года ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Они применяются ко всем странам, за исключением Австралии и Аргентины, Бразилия и Южная Корея были освобождены лишь от пошлин на сталь, с мая 2019 г. пошлины были отменены для Канады и Мексики. НЛМК, среди прочих российских предприятий, подавал заявку в Минторг США для исключения своей продукции - слябов - из-под действия импортных пошлин США, однако в апреле 2019 года получил отказ.

В сообщении указано, что компания просит суд признать отказ Минторга США исключить слябы из-под действия статьи 232 незаконным и признать право НЛМК США на возмещение ранее оплаченных пошлин. "НЛМК США выплатил около 170 млн долларов пошлин, от которых должен был быть освобожден", - говорится в сообщении.

О компании

НЛМК - крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых примерно 16 млн тонн приходятся на предприятия в России. NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania объединяют три предприятия.