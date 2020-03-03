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Правительство протестирует программу ребейтов в пилотном режиме в течение полугода

Программа предполагает компенсацию части затрат иностранным съемочным группам на создание кинолент и мультипликационных работ на территории России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти РФ протестируют программу ребейтов (предполагает компенсацию части затрат иностранным съемочным группам на создание кинолент и мультипликационных работ на территории РФ) в течение полугода в пилотном режиме. На эти цели будет выделено 70 млн рублей, рассказали порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, в пресс-службе Минэкономразвития.

Решение о создании такой системы поддержки было принято в прошлом году - 7 ноября постановление о так называемых ребейтах, разработанное Минэкономразвития совместно с Минкультуры, подписал экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Первоначально субсидии в 70 млн рублей предполагалось направить на проекты в прошлом году, впоследствии старт программы был перенесен на 2020 год, также было перенесено и финансирование.

"28 февраля проектным комитетом по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" было принято решение об использовании суммы с 2019 года, т. е. 70 млн. Их решено использовать на программу в пилотном режиме, что означает отбор первых проектов и оценку эффективности программы за первое полугодие", - рассказали в Минэкономразвития.

Программа ребейтов предполагает, что киностудии могут компенсировать от 30% до 40% расходов на съемки фильма, мультфильма или сериала в России. При этом постановление предполагает ряд ограничений и условий. Например, при съемках художественного полнометражного фильма съемочная группа должна состоять не менее чем на 80% из резидентов РФ, либо объем средств, потраченных на территории России не должен быть меньше 75 млн рублей, либо на территории РФ запланировано не менее 19 съемочных дней. Создатели полнометражного художественного фильма с хронометражем не менее 52 минут могут рассчитывать на компенсацию при расходовании на территории РФ не менее 15 млн рублей, создатели анимационного фильма такой же протяженности - при расходовании не менее 5 млн рублей. Также в программе рибейтов смогут принять участие создатели художественного сериала, минимальная сумма расходов на территории России которых составит не менее 15 млн рублей. Программа призвана подогреть интерес кинокомпаний к съемкам на территории России, поскольку присутствие съемочных групп и их длительное пребывание на территории страны оказывает положительный эффект на местную экономику.

"По итогам первого полугодия реализации программы в пилотном режиме Минэкономразвития совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ, оператор экспортной господдержки) смогут оценить востребованность нового инструмента у бизнеса и его эффективность и принять решение о дальнейшей реализации программы либо необходимости ее уточнения", - добавляют в ведомстве.

История вопроса

Кинокомпании принимали участие в подготовке постановления от 7 ноября 2019 года, прорабатывали совместно с правительством вопросы формирования экспортных советов и подавали заявки в РЭЦ.

На 2020 год предполагалось выделить на ребейты 750 млн рублей субсидий - в Минэкономразвития отмечают, что эти средства пока заморожены. По истечению пилотного периода и оценки эффективности программы, она может быть дополнена и скорректирована, а средства - разморожены.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
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В России пересмотрят программу по адаптации российской кинопродукции за рубеж
Средства, выделяемые по программе, составляют 1,25 млрд рублей
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