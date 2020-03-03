20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строительство трех водозаборов для покрытия дефицита воды завершат в Крыму до конца года

Стоимость проекта превысит 1 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Республики Крым до конца 2020 года планируют завершить строительство трех водозаборов для покрытия дефицита воды в восточных регионах полуострова, в частности, в Керчи и в Феодосии, в рамках ФЦП по социально-экономическому развитию региона, сообщил ТАСС заместитель председателя совета министров республики Евгений Кабанов, курирующий в правительстве исполнение ФЦП.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Осенью 2019 года в Крыму было мало дождей, благодаря которым наполняются водохранилища, на востоке полуострова пересохли небольшие реки, зима 2019-2020 годов выдалась бесснежной. Президент РФ Владимир Путин 10 января раскритиковал власти Крыма за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения.

"До конца нынешнего года будет завершено строительство трех водозаборов: Новогригорьевского, Просторненского и Нежинского в Нижнегорском и Джанкойском районах. Это целый комплекс с пробуренными 36 скважинами, насосными станциями, резервуарами для подачи воды, что поможет снять вододефицит в восточном Крыму", - сообщил он.

По словам вице-премьера, строительство комплекса началось в 2015 году, с 2016 года подача воды осуществлялась по временной схеме до полного завершения строительства. Объем подачи составит 106 тыс. куб. м. в сутки для Феодосии и 89 тыс. куб. м. для Керчи, что полностью закроет потребности в целом в восточной части полуострова. Общая стоимость проекта - чуть более 1 млрд рублей.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
В России пересмотрят программу по адаптации российской кинопродукции за рубеж
Средства, выделяемые по программе, составляют 1,25 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС