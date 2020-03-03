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Совет директоров "Сибур Холдинга" могут переизбрать в полном составе

Решение об избрании членов совета директоров примут на годовом общем собрании акционеров холдинга, дату которого определят на заседании 2 апреля

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Сибур Холдинга" выдвинул кандидатов в совет директоров, все они - действующие члены совета, следует из сообщения холдинга.

Решение об избрании членов совета директоров будет принято на годовом общем собрании акционеров холдинга, дата которого будет определена на заседании 2 апреля в Москве.

В совет директоров "Сибура" входят 12 человек - глава "Новатэка" Леонид Михельсон, член совета директоров "Новатэка" Геннадий Тимченко, председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, президент "Ладога менеджмент" Кирилл Шамалов, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков, исполнительный вице-президент Фонда Шелкового пути Ван Дань, вице-президент и руководитель химического дивизиона Sinopec Ли Чэнфэн, член совета директоров "Сибур Холдинга" Владимир Разумов, независимый директор О`Брайен Питер Ллойд, член совета директоров "Еврохима" Сергей Васнецов, член Ассоциации независимых директоров Андрей Верников, а также проректор президентской академии РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) при РАНХиГС, экс-министр правительства Москвы Алексей Комиссаров.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов - 3,9% акций. По 10% находятся в распоряжении Sinopec и Фонда Шелкового пути, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.

Теги
РоссияТимченко, Геннадий НиколаевичМихельсон, Леонид Викторович
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