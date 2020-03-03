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В России пересмотрят программу по адаптации российской кинопродукции за рубеж

Средства, выделяемые по программе, составляют 1,25 млрд рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти РФ приняли решение о пересмотре и возможной корректировке программы по адаптации российской аудиовизуальной продукции для зарубежных рынков. Об рассказали порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, в пресс-службе Минэкономразвития.

Речь идет о субсидиарной поддержке для российских компаний, создающих кинопродукт, мультфильмы и сериалы, а также IT-продукцию. Программа была утверждена в декабре 2019 года. Ожидалось, что она заработает в 2019 году, но фактический ее старт был перенесен на 2020 год.

Средства, выделяемые по программе, составляют 1,25 млрд рублей (300 млн рублей субсидий перенесены с 2019 года, еще 950 млн рублей предусмотрены в бюджете на 2020 год). До момента пересмотра и корректировки программы эти средства будут заморожены. Решение о дополнительной проработке программы было принято проектным комитетом по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". Разработкой программы поддержки занимается Минэкономразвития совместно с Минкультом.

"В начале года проектным комитетом было решено зарезервировать средства, выделенные для программы адаптации российской аудиовизуальной продукции, и поставлена задача дополнительно проработать программы, еще раз оценить их эффективность и подходы к реализации", - рассказали в Минэкономразвития. Программа поддержки после ее запуска позволит компаниям компенсировать часть затрат на перевод своего продукта на иностранные языки и корректировку видеоряда в зависимости от требований иностранного заказчика.

"Программа будет запущена после того, как будет подтверждена ее востребованность у кинокомпаний и эффективность вложения государственных средств в этот инструмент продвижения на внешние рынки отечественных услуг кинопроизводства и отечественной аудиовизуальной и ИТ-продукции", - добавляют в министерстве, отмечая, что речи о ее остановке не идет. Вместе с этой программой власти проведут оценку эффективности и другого инструмента - так называемых ребейтов (позволяют компенсировать иностранным кинокомпаниям, выполняющим съемку кино и сериалов на территории РФ, часть их текущих затрат).

"Запреты на реализацию программ не вводились. Правительство РФ в целом обозначило необходимость изменения подхода к реализации программ, в частности всестороннюю оценку рисков, возникающих при реализации федеральных проектов и мероприятий в их составе, оценку взаимосвязи между целями, задачами и мероприятиями проектов, достаточности предлагаемых в проектах мероприятий для достижения целей и задач национальных проектов. И такая работа должна быть проведена не только в отношении программ поддержки экспорта услуг сфер креативной индустрии в рамках федерального проекта "Экспорт услуг", но и по другим федеральным проектам", - отмечают в Минэкономразвития.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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