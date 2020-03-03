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Международный арбитраж подтвердил запрет на продажу акций украинской "дочки" ВЭБ.РФ

В российской госкорпорации опасаются, что власти Украины нарушат обеспечительную меру и спешно проведут аукцион по продаже акций Проминвестбанка

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка - украинской "дочки" ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

В ВЭБ.РФ напомнили, что в августе 2019 года госкорпорация попросила Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу Проминвестбанка с аукциона. Тогда арбитраж встал на сторону ВЭБ.РФ.

"Украина же попыталась оспорить решение чрезвычайного арбитра уже перед полным составом трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр. Однако 2 марта 2020 года состав арбитража безоговорочно поддержал ВЭБ.РФ и оставил решение чрезвычайного арбитра в силе", - подчеркивается в сообщении ВЭБ.

При этом старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов заявил об опасениях российской госкорпорации, что власти Украины нарушат обеспечительную меру и спешно проведут аукцион по продаже акций Проминвестбанка.

"Представители Украины часто говорят о своем уважении к решениям международных инстанций, но в нашем деле они до сих пор не решились это уважение проявить", - цитирует Краснова пресс-служба ВЭБ.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.

После этого государственная исполнительная служба Украины выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.

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