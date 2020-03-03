Минприроды РФ создает инфосистему "Леса России" для управления отраслью

ИРКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Единая информационная система "Леса России" создается в стране, она объединит базы данных лесного ведомства, МВД, таможни и налоговиков. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин во вторник на совещании по развитию лесного хозяйства.

"Необходимо повысить управляемость отраслью, опираясь на выверенный актуальный массив всей информации. Для этого мы создаем единую информационную систему "Леса России", увязанную с базами данных Росреестра, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, МВД и другими структурами", - сказал Кобылкин.

По его словам, источником информации станут сведения государственного лесного реестра в электронном виде, а также обновленные материалы лесоустройства.

"Причем, лесоустроительные работы должны проводиться в первую очередь на приоритетных для использования территориях. Соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации нами подготовлены", - добавил министр.

Федеральный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" предусматривает восстановление площадей вырубленных и погибших лесов, а также сокращение ущерба от лесных пожаров в три раза к 2024 году.