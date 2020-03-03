Гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов может досрочно сложить полномочия

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Детского мира" планирует рассмотреть на заседании 10 марта досрочное прекращение полномочий генерального директора компании Владимира Чирахова и назначение на его должность Марии Давыдовой. Об этом говорится в сообщении компании.

"На заседании совета директоров компании, которое назначено на 10 марта 2020 года, будут рассмотрены следующие вопросы: досрочное прекращение полномочий генерального директора, председателя правления ПАО "Детский мир" Чирахова Владимира Санасаровича в апреле 2020 года", - говорится в сообщении.

На заседании также будет рассмотрен вопрос о назначении генеральным директором, председателем правления "Детского мира" Марии Давыдовой сроком на 3 года в апреле 2020 года. Кроме того, совет директоров рассмотрит назначение Чирахова председателем совета.

Владимир Чирахов возглавляет "Детский мир" с 2012 года, работал в ООО "Партия-электроника" и "М.видео", а также в сети магазинов "Кораблик". В "Детский мир" пришел заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, впоследствии был назначен генеральным директором. "За 8 лет работы мы превратили убыточную компанию в высокоэффективный и быстрорастущий бизнес, вывели "Детский мир" на IPO, а также обеспечили нашим акционерам и инвесторам двузначную рентабельность по EBITDA и высокую дивидендную доходность", - отметил Чирахов, слова которого приводятся в сообщении.

В группе компаний "Детский мир" Мария Давыдова работает с 2013 года. Начала работу в должности директора по закупкам ассортимента "Игрушки". В марте 2015 года советом директоров была назначена членом правления, заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, руководителем коммерческой дирекции по направлению "Товары народного потребления". До прихода в "Детский мир" Давыдова работала коммерческим директором в компании НТС "Градиент" и на той же должности в компании "Enter Связной". "В качестве нового генерального директора компании я продолжу реализацию всех ранее озвученных стратегических инициатив "Детского мира" в направлении развития эффективной омниканальной бизнес-модели и выхода на новые рынки", - отметила Давыдова.

"Я верю, что Мария станет успешным лидером "Детского мира". В качестве председателя совета директоров компании я буду оказывать Марии поддержку и приму активное участие в операционном и стратегическом управлении компанией", - заключил Чирахов.