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"Ростелеком" планирует в 2020 году нарастить выручку и OIBDA не менее чем на 5%

В компании ожидают дальнейшей позитивной динамики в части расширения цифрового сегмента бизнеса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. "Ростелеком" намерен в 2020 году нарастить выручку и показатель OIBDA компании без учета Tele2 и DataLine не менее чем на 5%. Об этом сообщил старший вице-президент, финансовый директор компании Сергей Анохин, слова которого приводятся в отчете "Ростелекома".

"Компания успешно завершила 2019 год и на фоне сильных результатов, в том числе в части денежного потока, мы ожидаем дальнейшей позитивной динамики в части расширения цифрового сегмента бизнеса. Поэтому в 2020 году планируем нарастить выручку и OIBDA компании без учета результатов деятельности Tele2 Россия и DataLine не менее чем на 5%. При этом СAPEX будет находиться в пределах 70-75 млрд рублей без учета реализации госпрограмм", - цитирует в отчете слова Анохина пресс-служба компании.

Консолидированная выручка

Консолидированная выручка "Ростелекома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам четвертого квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9% и составила 94,9 млрд рублей.

Чистая прибыль госоператора в октябре - декабре 2019 года снизилась с 2,4 млрд руб. в 2018 году до 112 млн руб. Показатель OIBDA "Ростелекома" сократился на 4%, до 25,1 млрд руб., капитальные затраты без учета госпрограмм выросли в 1,5 раза и составили 30,1 млрд руб.

Структура выручки

Выручка "Ростелекома" от предоставления услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет в четвертом квартале 2019 года незначительно увеличилась - до 21,7 млрд руб. (по итогам года рост составил 5% - до 83,9 млрд руб.). В сегменте телевидения выручка выросла на 3%, до 9,4 млрд руб., а в 2019 году в целом - на 8%, до 37,1 млрд руб. Снижение доходов от фиксированной телефонии составило 11% по итогам октября - декабря (до 15,1 млрд руб.) и 12% в 2019 году в целом (до 61,7 млрд руб.)

Небольшое сокращение выручки "Ростелекома" наблюдается и в оптовых услугах, включая аренду каналов, присоединение и пропуск трафика, VPN, аренду и обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры. В четвертом квартале 2019 года выручка в этой части снизилась на 5%, до 19,4 млрд руб., по итогам года она незначительно выросла до 81,4 млрд руб. Сегмент дополнительных и "облачных" услуг компании за октябрь - декабрь увеличился в 1,5 раза и составил 20,1 млрд руб., в 2019 году в целом рост составил 35%, до 50 млрд руб.

Количество абонентов "Ростелекома", пользующихся услугами интернета, в четвертом квартале 2019 года выросло на 200 тыс. - до 13,2 млн. Число клиентов платного телевидения возросло также на 200 тыс., до 10,4 млн., абонентов MVNO - на 500 тыс., до 1,7 млн. По итогам четвертого квартала сократилось количество абонентов местной телефонии - на 10%, до 15,7 млн.

При этом средний доход на одного абонента (ARPU) в сегменте ШПД незначительно вырос до 402 руб., а в сегменте платного ТВ - до 255 руб.

Данные по итогам 2019 года

Выручка "Ростелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 5% и составила 337 млрд руб. Чистая прибыль возросла на 10% и достигла 16,5 млрд руб., показатель OIBDA вырос на 6%, до 106,5 млрд руб. Капитальные вложения без учета госпрограмм увеличились на 22% и достигли 71,8 млрд руб.

Чистый долг компании на 31 декабря 2019 года составил 212,7 млрд руб., показав рост на 14%, свободный денежный поток (FCF) за год увеличился на 8 млрд руб. - до 22,8 млрд руб.

Как отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, слова которого приводятся в сообщении, финансовые результаты компании говорят о том, что быстрее всего растут сегменты "облачных" сервисов, кибербезопасности, дата-центров, а также "умных" цифровых сервисов для домохозяйств, бизнеса и государства. "Благодаря цифровому сегменту, который в минувшем году снова показал двузначный рост, компания увеличила выручку на 5%, OIBDA - на 6%, чистую прибыль - на 10%. Операционные достижения привели к увеличению денежного потока компании в полтора раза, что создает комфортную основу для реализации действующей дивидендной политики", - подчеркнул он.

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