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Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в 2019 году вырос на 23%

Доля города по неэнергетическому экспорту в общероссийском объеме составила 19,6%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в 2019 году вырос на 23,2% по сравнению с 2018 годом и достиг $30,2 млрд (в 2018 году - $24,5 млрд). Доля города по неэнергетическому экспорту в общероссийском объеме составила 19,6%, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

"Столичное правительство уделяет большое внимание поддержке экспортеров, благодаря чему Москва занимает первое место среди регионов России по неэнергетическому экспорту. Доля города в общероссийском объеме составила 19,6%, поставки за рубеж транспортных средств и их комплектующих выросли в сравнении с 2018 годом на 17%, электроники и электротехники - на 17%, а пищевой промышленности - на 3%", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Производимые в Москве товары в прошлом году поставлялись в 186 стран. Лидерами по импорту несырьевой неэнергетической продукции столицы в 2019 году стали Великобритания, Белоруссия, Казахстан, Китай и Турция. Так, объем несырьевого неэнергетического экспорта в Великобританию вырос на 484%, в Турцию - на 423%, в Китай - на 63%. В 2018 году в топ-5 входили Белоруссия, Казахстан, США, Египет и Алжир.

Сергунина также сообщила, что в рамках программы "Сделано в Москве" в 2020 году столичные компании примут участие в 17 международных выставках, которые пройдут в 12 странах. Кроме того, предприниматели столицы совершат 12 бизнес-миссий в 13 стран, а также покажут свою продукцию в рамках еще трех реверсных бизнес-миссий компаний из Южной Кореи, Узбекистана и Словакии в Москве.

Единым окном для получения поддержки при выходе на зарубежные рынки и продвижении на них служит Московский экспортный центр (МЭЦ). Он был открыт в ноябре 2017 года для продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки и работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки по принципу единого окна.

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