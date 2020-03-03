На Чукотке разработали план природоохранных мероприятий на крупном угольном месторождении

АНАДЫРЬ, 3 марта, /ТАСС/. Комплексный план природоохранных мероприятий в районе порта Беринговский во вторник согласовали угледобывающая компания Tigers Realm Coal Limited (TIG) и департамент промышленности Чукотского автономного округа (ЧАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Берингпромуголь" - российском представительстве этой австралийской компании.

Проблема с угольной пылью в дальневосточных регионах не раз выходила на федеральный уровень. Так, например, жители Приморского края неоднократно жаловались Владимиру Путину на проблемы с угольной пылью из-за перевалки угля в порту Находка. Вопросы соблюдения экологической безопасности и сохранения окружающей среды в зоне Беринговского угольного бассейна, где и работает компания TIG, обсуждались на встрече губернатора ЧАО Романа Копина и регионального актива Общероссийского народного фронта. Поводом послужило обращение жителей поселка Беринговский об экологической обстановке в районе порта, где идет перегрузка угля.

"TIG проведет реконструкцию площадок размещения угольных складов в районе морского порта Беринговский с целью исключения стоков ливневых и талых вод с территории угольных складов. В 2020 году пройдут опытно-промышленные испытания реагента для обеспыливания технологической дороги, который в случае получения положительных результатов может использоваться и на других дорогах ЧАО. Также в текущем году на штабелях угольных складов будут применены специальные тенты, исключающие пыление. До 2022 года будет проведена реконструкция оборудования конвейерного типа и системы орошения", - сообщили ТАСС в "Берингпромуголь".

Мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности в ходе реализации проекта добычи угля на месторождении "Фандюшкинское поле" и перевалки в морском порту Беринговский, планируется реализовать в течение двух лет полностью за счет собственных средств компании.

"Берингпромуголь" - российское подразделение австралийской Tigers Realm Coal Limited (TIG), занимается разработкой месторождения Амаам Беринговского каменноугольного бассейна на Чукотке с 2012 года. В рамках проекта ведется освоение лицензионных участков Западный и Левобережный, последний расположен на Северном Амааме. Именно с него компания начала развитие проекта, открыв месторождение Фандюшкинское поле. Добыча на месторождении началась в декабре 2016 года. В 2019 году компания Tigers Realm Coal Limited добыла на Чукотке почти 500 тысяч тонн угля.