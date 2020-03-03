Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект "О приобретении правительством РФ у Центрального банка (ЦБ) РФ акций ПАО "Сбербанк России".

Инициированный правительством РФ проект закона направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.

Приобретение акций Сбербанка предлагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Размещение средств фонда в акции Сбербанка России соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.

Законопроектом определяется, что продажа обыкновенных акций Сбербанка осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. Приобретение акций банка правительством в лице Минфина будет осуществляться в рамках управления средствами ФНБ. Выкупленные акции подлежат отчуждению в срок не позднее 31 декабря 2022 года.

В целях защиты прав миноритарных акционеров Банк России направит обязательное предложение о выкупе акций Сбербанка на рыночных условиях по цене приобретения акций правительством РФ в лице Минфина.

Инициатива подготовлена правительством в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия ЦБ РФ в капитале Сбербанка и в увязке с законопроектом "О перечислении части доходов, полученных ЦБ РФ от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Как сообщал ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, нижняя палата парламента планирует рассмотреть оба документа на заседании 4 марта.