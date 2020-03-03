Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2019 год достигла 13,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2019 года составила 13,5 млрд рублей, следует из отчетности компании.

"Группа "Аэрофлот" в отчетном году показала рост по основным операционным и финансовым показателям. Увеличение пассажиропотока на 9,0%, до 60,7 млн пассажиров, позволило нарастить выручку на 10,8%, до 677,9 млрд руб. Главным финансовым результатом года для акционеров стал значительный рост чистой прибыли, которая составила 13,5 млрд руб.", - прокомментировал заместитель генерального директора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

По результатам за 2018 год чистая прибыль составила 5,7 млрд рублей. Но с учетом перехода на новый стандарт отчетности во втором квартале 2019 года показатель был пересчитан. Таким образом, как следует из отчета, в 2018 году группа получила чистый убыток в 55,7 млрд рублей.

По словам Чиханчина, на финансовое состояние группы в 2019 году повлияли высокая стоимость керосина в начале года, курсовое давление, также сыграло роль закрытие воздушного пространства Пакистана: "что увеличило полетное время в пункты Таиланда, Вьетнама, Индии и потребовало ограничений по коммерческой загрузке".

Что касается прочих финансовых показателей, то выручка от регулярных пассажирских перевозок выросла на 12,2% до 557 млрд рублей, от чартерных - снизилась на 1,1%, до 37,4 млрд рублей, грузовых - на 2,0%, до 19,2 млрд рублей. Операционные расходы в 2019 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 12,1%, до 617,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров составили 127, 2 млрд рублей (рост на 17,4%). Общий долг компании уменьшился на 13,1% до 573,7 млрд рублей.