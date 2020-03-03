Минпромторг предлагает создать в России стратегию ведения лесного хозяйства

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минпромторг предлагает разработать в России отдельную стратегию ведения лесного хозяйства, в которой будут прописаны цели и задачи рынка лесных услуг. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Лесное хозяйство необходимо рассматривать как отдельную самостоятельную отрасль, способную приносить прибыль не только за счет сдачи лесных ресурсов в аренду лесопромышленным компаниям, но и за счет грамотного формирования рынка лесохозяйственных товаров и услуг. Поэтому вполне возможно рассматривать вопрос не только внесения изменений в стратегию развития лесного комплекса до 2030 года, но и разработку отдельной стратегии ведения лесного хозяйства с формированием целей и задач рынка лесных услуг. Безусловно, данный вопрос является дискуссионным, требует широкого обсуждения с профессиональным сообществом. Сейчас в Минприроды и Рослесхоз пришла новая команда, думаю, что им эта задача под силу", - сказал он.

Евтухов отметил, что в течение 2016-2018 годов Минпромторг совместно с Минприроды, Рослесхозом, крупными лесопромышленными и консалтинговыми компаниями подготовили проект стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года, в сентябре 2018 года она была утверждена правительством. "Данный документ подготовлен совместно с бизнесом и направлен прежде всего на оценку рыночных возможностей продать лесопромышленные товары на внутреннем и внешнем рынках", - подчеркнул замминистра.

По его словам, одной из задач стратегии является увеличение вклада лесного комплекса в экономику. "По запасам лесных ресурсов наша страна находится на втором месте после Бразилии и в два раза превосходит США, при этом вклад лесного сектора в ВВП в 10 раз ниже США и в 1,5 раза ниже Бразилии", - сообщил он. Вторая задача - увеличение доли России на мировом рынке лесной продукции: "На Россию приходится около 3% от общего объема продукции мирового ЛПК (лесопромышленного комплекса), тогда как доля Финляндии - 8,4%, Швеции - 10,1%, США - 12,7%, Канады - 17,3%".

В рамках реализации документа перед Россией стоит задача по увеличению добавленной стоимости на единицу заготовленной древесины. Пока этот показатель, по словам Евтухова, у Россия в 2 раза ниже, чем у Канады, в 5 раз ниже США, в 6 раз ниже Финляндии. Таким образом, несмотря на то, что действующая стратегия состоит из двух частей - лесохозяйственной и лесопромышленной, основной упор при ее формировании был сделан на развитие лесопромышленного комплекса как основного драйвера развития всего лесного комплекса, сказал заммминистра. "Безусловно, Минприроды России был сформирован свой блок вопросов, наиболее остро стоящих перед ведомством в части взаимодействия с лесопромышленными компаниями (лесоустройство, ставки платы, тушение пожаров, ведение интенсивного лесного хозяйства), но он не в полной мере отражает проблемы, накопившиеся в лесном хозяйстве за последние годы", - считает Евтухов.

По его мнению, с точки зрения развития лесопромышленных компаний стратегия получилась сбалансированной и в части перспектив развития лесного хозяйства, и с точки зрения развития лесной промышленности. У Минпромторга и бизнеса есть понимание, где можно вовлечь в оборот текущие и дополнительные объемы лесных ресурсов для строительства предприятий (Красноярский край, Иркутская, Томская, Вологодская области), какие продукты производить (целлюлоза, картон, продукция сангигиены) и на какие рынки продавать (страны АТР, Индия). В целях контроля в стратегии сформированы ключевые показатели (прирост добавленной стоимости, вклад лесного комплекса в ВВП, налоговые поступления в бюджет). Как сообщил Евтухов, по итогам 2019 года прирост добавленной стоимости составил 5,2% в год, что несколько выше заложенного 4,7%, вклад лесного комплекса России в ВВП увеличился с 0,5% до 0,67%, что также соответствует заложенным показателям, объем налоговых поступлений в бюджетную систему РФ в 2019 году вырос на 8,1%, до 134 млрд руб., что превышает заложенный показатель в 5,4%.

Мнение Мишустина

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече 28 февраля с руководством Совета Федерации сообщил, что правительство планирует скорректировать стратегию развития лесного комплекса РФ на период до 2030 года. По его мнению, документ недостаточно учитывает вопросы развития именно лесного хозяйства и в основном уделяет внимание развитию лесной промышленности. Планируется, что эту работу будет курировать зампред кабмина Виктория Абрамченко.

Как подчеркнул Мишустин, надо вернуть эту отрасль в легальное поле, для чего необходимо переосмыслить и по-другому сделать систему учета на всех стадиях: от установления границ лесничеств и лесных участков до заготовки и переработки древесины, до конечного потребителя.