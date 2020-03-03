Посол Ирана в РФ: ни одна транзакция в рамках механизма INSTEX не была выполнена

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Транзакции в рамках механизма INSTEX по-прежнему не осуществляются. Об этом заявил во вторник посол Ирана в РФ Казем Джалали на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Европейцы выработали механизм INSTEX, но до этого времени, когда я с вами разговариваю, ни одна транзакция в рамках данного механизма не была осуществлена", - сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе на уровне политических директоров заявил, что данный механизм, "судя по всему, заработал" и в его рамках готовится "обслуживание нескольких сделок".

В январе 2019 года Франция, ФРГ и Великобритания создали механизм INSTEX для осуществления торговли с Ираном в обход санкций США и позднее запустили его в пилотном режиме. По некоторым данным, с момента запуска механизма в июне 2019 года через него была проведена лишь одна сделка объемом в 4 млн долларов по приобретению медицинского оборудования.