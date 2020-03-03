Турбизнес просит музеи вернуть средства за билеты в рамках отмененных туров

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Представители турбизнеса попросили Ростуризм посодействовать в возвращении им средств за билеты в музеи в рамках отмененных туров. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

Предложение прозвучало в рамках прошедшего 2 марта заседания общественного совета при Ростуризме, на котором обсуждались вопросы поддержки отрасли из-за ситуации с новым коронавирусом. Туроператоры предложили создать оперативную группу по содействию возврата турфирмам средств от партнеров, куда вошли бы представители Росавиации, МИД РФ и других ведомств.

"В этот штаб мог бы обратиться любой туроператор, у которого возникли бы такие проблемы. Это могут быть деньги не только за оплаченные авиабилеты и гостиницы, но и за билеты, например, в музеи на аннулированные группы", - отметили в РСТ.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках прошедшего заседания общественного совета предложила уменьшить финансовую нагрузку на туроператоров из-за коронавируса. В частности, ведомство готово выйти в правительство РФ с предложением о переносе срока выплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощь" с апреля на июль. Также Ростуризм предложил рассмотреть вопрос об отмене взносов в резервный фонд "Турпомощь" в этом году. Кроме того, ведомство обратится в Минтранс и Росавиацию с просьбой о возврате туроператорам средств, которые они выплатили авиакомпаниям за блоки мест в составе турпродукта по Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее, а также на внутренних перелетах, если они были в составе турпродукта.

Что касается ситуации с уже оплаченными местами в зарубежных отелях, то Ростуризм направит письма в страны, по которым были введены ограничения, с просьбой перенести эти брони на более поздний срок, когда будет возобновлена реализация туров.

Участники заседания также обсудили в качестве идеи возможность отсрочки выплат налогов по зарплате в бюджет. Мера поддержки может распространяться не только на туроператоров, но и на турагентов и отельеров. Это может помочь сохранить кадры в отрасли с учетом сложившихся обстоятельств.