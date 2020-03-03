Тюменская нейросетевая система для МФЦ включена в базу знаний ICT.Moscow

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Открытая платформа о цифровых технологиях в Москве ICT.Moscow включила разработанную в Тюмени нейродиалоговую систему для нужд многофункциональных центров (МФЦ) в собственную базу знаний по искусственному интеллекту, признав разработку успешным кейсом по цифровизации госуслуг, сообщил во вторник региональный департамент информатизации.

"Система "Виртуальный консультант 72" предназначена для повышения качества сервиса Центра телефонного обслуживания Тюменской области. За год в центр поступает более полумиллиона звонков от жителей и гостей Тюменской области. Виртуальная система принимает единовременно до 100 звонков, тем самым исключая образование очереди в ожидании ответа оператора, и берет на себя значительную часть работы по консультированию граждан", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что сейчас система может консультировать граждан по вопросам получения загранпаспортов, транспортных карт, сертификатов на получение материнского капитала, кадастровых паспортов и других документов. Она доступна для граждан и в виде мобильного приложения.

"С технической точки зрения тюменская диалоговая нейросетевая система искусственного интеллекта представляет собой компьютерную программу, которая установлена на графическом суперкомпьютере. В составе программы работает система из большого числа искусственных нейронных сетей различной архитектуры", - уточнили в пресс-службе.

Задачи по эффективному взаимодействию граждан и органов власти по вопросам оказания госуслуг лежат в основе регионального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика РФ", который включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.