В Чечне планируют построить 155 социально значимых объектов в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2020 году построить 155 социально значимых объектов на общую сумму более 8,8 млрд рублей в рамках реализации национальных проектов. Об этом сообщил во вторник премьер-министр региона на совещание с участием главы республики Рамзана Кадырова.

"В рамках реализации национальных проектов в 2020 году планируется построить 155 объектов. Это строительство и реконструкция на общую сумму более 8,8 млрд рублей. Кроме того, всем министерствам и ведомствам установлено достижение 142 показателей. Это по здравоохранению, культуре, демографии, образованию и другим социально значимым направлениям. На сегодняшний день, Рамзан Ахматович, по вашему поручению выделены деньги на подготовку проектно-сметной документации и проведение соответствующих экспертиз, чтобы министерства и ведомства могли полноценно участвовать в реализации национальных проектов", - сказал Хучиев.

Кадыров отметил, что для полноценной реализации национальных проектов региональным членам правительства необходимо более тесно взаимодействовать с федеральным центром. "Поэтому всем министерствам и ведомствам необходимо наладить тесный контакт с профильными федеральными органами власти и сделать работу в этом направлении максимально эффективной. Со своей стороны, я тоже буду оказывать всестороннюю поддержку в этом вопросе, потому что от качественной реализации нацпроектов напрямую зависит благополучие населения", - сказал он.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.