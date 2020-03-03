20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне планируют построить 155 социально значимых объектов в 2020 году

Общая сумма строительства и реконструкции объектов составляет более 8,8 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2020 году построить 155 социально значимых объектов на общую сумму более 8,8 млрд рублей в рамках реализации национальных проектов. Об этом сообщил во вторник премьер-министр региона на совещание с участием главы республики Рамзана Кадырова.

"В рамках реализации национальных проектов в 2020 году планируется построить 155 объектов. Это строительство и реконструкция на общую сумму более 8,8 млрд рублей. Кроме того, всем министерствам и ведомствам установлено достижение 142 показателей. Это по здравоохранению, культуре, демографии, образованию и другим социально значимым направлениям. На сегодняшний день, Рамзан Ахматович, по вашему поручению выделены деньги на подготовку проектно-сметной документации и проведение соответствующих экспертиз, чтобы министерства и ведомства могли полноценно участвовать в реализации национальных проектов", - сказал Хучиев.

Кадыров отметил, что для полноценной реализации национальных проектов региональным членам правительства необходимо более тесно взаимодействовать с федеральным центром. "Поэтому всем министерствам и ведомствам необходимо наладить тесный контакт с профильными федеральными органами власти и сделать работу в этом направлении максимально эффективной. Со своей стороны, я тоже буду оказывать всестороннюю поддержку в этом вопросе, потому что от качественной реализации нацпроектов напрямую зависит благополучие населения", - сказал он.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
За год число дел о рейдерских захватах в России выросло на 135%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС