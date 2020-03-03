"Газпром" снизил цену на газ для Болгарии на 40%

СОФИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.

"Газпром" сегодня нам передал подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%", - объявил Борисов на пресс-конференции.

Он определил это событие как "символичный подарок" к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая отмечается 3 марта, подчеркнув, что диверсификация и конкуренция реально снижают цены на газ.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова отметила важную роль, которую сыграла Европейская комиссия во время переговоров.

"Благодаря вмешательству Еврокомиссии мы можем сегодня радоваться этому отличному результату", - сказала министр, назвав снижение цены на газ беспрецедентным.

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22). Цены на газ снижены задним числом, начиная с 5 августа 2019 года.