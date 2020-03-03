Минфин считает некритичным изменение срока перечисления средств от продажи акций Сбербанка

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Продление срока перечисления в бюджет РФ средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка с 1 июня до 1 декабря не является критичным. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Ранее первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.

"С точки зрения исполнения расходов бюджета, главное, чтобы доходы поступили до конца года, не критично, когда конкретно в течение года они поступят. В законопроекте ("О приобретении правительством РФ у Центрального банка (ЦБ) РФ акций ПАО "Сбербанк России"" - прим. ТАСС) не прописаны сроки сделки, поэтому как они были не прописаны, так и продолжают быть не прописанными", - сказал Колычев.

Он отметил, что для бюджета важно, чтобы можно было использовать эти доходы на финансирование расходов, это возможно сделать, если доходы поступят в любой день нынешнего календарного года.

"А вот если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь в принципе может пойти на встречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается", - добавил замминистра финансов.

О сделке

В опубликованных материалах к законопроекту "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" отмечается, что Банк России в 2020 г. перечислит в бюджет РФ 500 млрд руб. в рамках сделки по продаже 50% плюс одна акция Сбербанка правительству РФ. В нынешней версии документа указано, что денежные средства, полученные по сделке и (или) права требования перечисляются до 1 июня финансового года с учетом условий, определенных в законопроекте (в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд руб., 650 млрд руб. и 400 млрд руб., а оставшаяся часть - в 2023 г.).

Правительство РФ выкупит пакет ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. После покупки акции перейдут на баланс ФНБ. По словам министра финансов Антона Силуанова, покупка акций Сбербанка не отменяет планов правительства инвестировать средства ФНБ в инфраструктурные проекты.