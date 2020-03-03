Инвестиции в ремонт дорог на Алтае в 2020 году увеличены до 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Средства, которые направят в Республике Алтай на ремонт дорог в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", увеличены в два раза по сравнению с 2019 годом и составят 1 млрд 452 млн рублей. Соответственно, в этом году будет отремонтировано и более чем в два раза больше дорог - 155 км, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Республика Алтай - граничащий с Монголией горный регион со сложным рельефом, многие населенные пункты находятся в отдаленной местности. Население республики - порядка 218 тыс. человек, регион считается туристическим - ежегодно его посещают не менее 2 млн туристов, которым необходимо добираться до интересных точек Горного Алтая.

"В этом году по нацпроекту направляется на ремонт дорог 1 млрд 452 млн рублей, в прошлом году сумма составляла 728,5 млн рублей. Также, увеличивается и объем ремонтов - более 155 км, а в прошлом были приведены в нормативное состояние 66 км в общей сложности", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы правительства, в этом году ремонты на дорогах региона в рамках нацпроекта запланированы практически во всех муниципальных образованиях. Запланировано привести в порядок 22 участка региональных трасс. К примеру, в Майминском районе, через который все туристы въезжают в республику и уезжают в отдаленные территории, будут отремонтированы в общей сложности 24,5 км, в том числе - запланирован ремонт 2,5 км дороги на подъезде к единственному городу региона Горно-Алтайску со стороны райцентра Майма.

Также, в рамках нацпроекта в этом году будут приведены в нормативное состояние дорожные сети Горно-Алтайской агломерации. В частности, ремонт запланирован на 6,42 км дорог, в райцентре Майма обновят проезжую часть пяти улиц, там нанесут разметку, отремонтируют тротуары.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.