Госдума приняла закон, расширяющий перечень судов для регистрации и уплаты госпошлин

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий объекты налогообложения при регистрации судов в российском международном реестре судов и российском открытом реестре судов. Документ был инициирован правительством РФ.

В настоящее время Налоговый кодекс РФ устанавливает размер госпошлины при регистрации судов только в зависимости от валовой вместимости судна: она должна быть от 80 единиц. Документ корректирует эту норму и разрешает регистрацию катеров и яхт вместимостью менее 80 единиц.

"Существующая правовая коллизия затрудняет осуществление фактической регистрации судов в российском международном реестре судов, в том числе ряда инновационных самоходных судов, спроектированных отечественными конструкторскими организациями и построенных российскими судостроительными предприятиями, к которым относятся суда на подводных крыльях и суда на воздушной подушке, используемые для перевозки пассажиров", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно закон регулирует вопрос регистрации судов в российском открытом реестре судов, созданном в соответствии с законами о спецрайонах на территориях Калининградской области и Приморского края. В российском открытом реестре судов могут регистрироваться суда, в том числе маломерные, используемые в коммерческих целях резидентами спецрайонов, а также маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, спортивные парусные и прогулочные суда. Для регистрации в этом реестре и ежегодного подтверждения такой регистрации, так же, как и в российском международном реестре судов, необходимо уплатить государственную пошлину.

Сколько придется платить

Предусматривается, что за регистрацию в российском международном реестре судов и в российском открытом реестре судов самоходного судна с главным двигателем мощностью не менее 55 киловатт и валовой вместимостью до 3 000 единиц включительно или несамоходного судна валовой вместимостью от 80 до 3 000 единиц включительно госпошлина составит 85 тыс. рублей плюс 9,4 рубля за каждую единицу валовой вместимости. За ежегодное подтверждение регистрации самоходного судна с главным двигателем мощностью не менее 55 киловатт и валовой вместимостью до 8 000 единиц включительно или несамоходного судна валовой вместимостью от 80 до 8 000 единиц госпошлина составит 25 тыс. рублей плюс 22,4 рубля за каждую единицу валовой вместимости.

Реализация закона будет способствовать увеличению числа судов, плавающих под государственным флагом РФ, обновлению российского флота, стимулированию судовладельцев к размещению заказов на строительство судов на российских судостроительных предприятиях, указывают в кабмине.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.