Лукашенко рассчитывает на помощь США в создании объектов логистики для поставки нефти

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии заявил, что рассчитывает на помощь США в создании объектов логистики для поставки нефти в страну, в частности с балтийского направления. Об этом он заявил во вторник на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса.

Президент отметил, что уверен в возможности решить вопрос с улучшением логистики, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом. "Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, в том числе Минск может рассчитывать, что получит от США "совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики". "Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки", - сказал Лукашенко.