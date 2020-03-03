Utair запустит первые прямые рейсы из Астрахани в Краснодар и Ростов-на-Дону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 3 марта начнет полеты по новым рейсам из Астрахани в Краснодар и Ростов-на-Дону. Рейсы будут выполняться на самолете ATR 72, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика.

"С 3 марта Utair открывает новые рейсы из Астрахани в Краснодар и Ростов-на-Дону. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на самолете ATR 72.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. По итогам 2018 года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК- инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).