Haval построит в Тульской области завод по производству двигателей за 17,8 млрд рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российская "дочка" китайского автоконцерна Great Wall - "Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус" (Haval) планирует построить в Тульской области завод по производству двигателей, инвестиции составят 17,75 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Haval построит в Тульской области завод по производству двигателей. В ответ на технологические вызовы и актуальные запросы потребителей бренд планирует вложить 17,75 млрд рублей в строительство собственного завода по производству двигателей", - отмечается в пресс-релизе.

В компании уточнили, что работы по проектированию нового завода начнутся в марте 2020 года.

Автопроизводитель также пояснил, что благодаря открытию нового завода в перспективе Haval повысит уровень локализации производства кроссоверов для российского рынка. Кроме того, это обеспечит Тульской области более 300 дополнительных рабочих мест.

"Производственный комплекс расположится на участке 10 000 м2 в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области", - отметили в компании.

Согласно планам Haval в РФ на 2020 год, автопроизводитель рассчитывает увеличить производство машин на заводе в Туле в 6,7 раза - до 20 тыс. штук.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Haval в России в 2019 году выросли на 282%, до 12,3 тыс. шт.

О компании

Китайский концерн Great Wall в июне 2019 года открыл в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области завод по выпуску трех видов внедорожников марки Haval (H9, кроссовер F7 и купе-кроссовер F7x) инвестиции в него составили $500 млн. Мощности завода позволяют выпускать около 70 тыс. автомобилей в год.

Great Wall Motor Company Limited - один из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний по производству легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также холдинг занимается научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками.