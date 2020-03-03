"КамАЗ" финансово поддержит сотрудников, не работающих из-за профилактики коронавируса

ТАСС, 3 марта. "КамАЗ" готовит меры по противодействию рискам распространения коронавируса. Среди них медицинская и материальная поддержка сотрудников. Об этом говорится в сообщении компании.

"В ближайшее время будет подписан приказ, в котором мы не только введем ряд ограничений, препятствующих распространению болезни, но и предусмотрим меры медицинской и материальной поддержки наших работников, если кто-то из них будет вынужден из-за профилактических мер не выходить на работу", - сказал генеральный директор "КамЗАа" Сергей Когогин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Для борьбы с распространением коронавируса в компании запретили проведение массовых совещаний и ограничили зарубежные командировки. "Также прорабатываются меры по дополнительной обработке помещений и закупке средств защиты и профилактики. На контроле держится эпидемиологическая обстановка в подразделениях, разработан информационный листок о мерах профилактики коронавируса", - уточнили в пресс-службе.

На предприятии работает оперативный штаб по противодействию эпидемии.

Ранее "КамАЗ" заявлял о возможных перебоях с поставками комплектующих из Китая. В связи с этим на предприятии с 20 апреля может быть введен режим неполной рабочей недели. В компании сообщали о возможном пересмотре производственных планов, если в Китае и других странах производителях-автокомпонентов продолжится распространение коронавируса.

О компании

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Крупнейшими акционерами "КамАЗа" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).