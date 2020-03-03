20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"КамАЗ" финансово поддержит сотрудников, не работающих из-за профилактики коронавируса

Также компания отменила массовые совещания и командировки

ТАСС, 3 марта. "КамАЗ" готовит меры по противодействию рискам распространения коронавируса. Среди них медицинская и материальная поддержка сотрудников. Об этом говорится в сообщении компании.

"В ближайшее время будет подписан приказ, в котором мы не только введем ряд ограничений, препятствующих распространению болезни, но и предусмотрим меры медицинской и материальной поддержки наших работников, если кто-то из них будет вынужден из-за профилактических мер не выходить на работу", - сказал генеральный директор "КамЗАа" Сергей Когогин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Для борьбы с распространением коронавируса в компании запретили проведение массовых совещаний и ограничили зарубежные командировки. "Также прорабатываются меры по дополнительной обработке помещений и закупке средств защиты и профилактики. На контроле держится эпидемиологическая обстановка в подразделениях, разработан информационный листок о мерах профилактики коронавируса", - уточнили в пресс-службе.

На предприятии работает оперативный штаб по противодействию эпидемии.

Ранее "КамАЗ" заявлял о возможных перебоях с поставками комплектующих из Китая. В связи с этим на предприятии с 20 апреля может быть введен режим неполной рабочей недели. В компании сообщали о возможном пересмотре производственных планов, если в Китае и других странах производителях-автокомпонентов продолжится распространение коронавируса.

О компании

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Крупнейшими акционерами "КамАЗа" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Мишустин назначил Михаила Котюкова замминистра финансов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС