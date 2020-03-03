Объем производства сельхозпродукции в КЧР в 2019 году вырос на 12%

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Объем производства продукции сельского хозяйства в Карачаево-Черкесии по итогам 2019 года составил более 33 млрд рублей, что на 12% больше в сравнении с предыдущим годом, сообщил во вторник глава республики Рашид Темрезов на совещании по вопросам социально-экономического развития КЧР с участием полпреда президента в СКФО Юрия Чайки.

"По итогам 2019 года объем продукции сельского хозяйства составил более 33 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2018 год. [За] последние три года номинальная заработная плата в отрасли увеличилась с 20 тыс. 367 рублей до 23 тыс. 870 рублей - рост составил 17%", - сказал Темрезов.

Он также отметил, что в 2019 году на поддержку предприятий агропромышленного сектора республики было направлено около 1 млрд рублей средств господдержки.

По словам главы республики, в настоящее время в КЧР активно возрождается садоводство. В республике высажено более 500 га садов интенсивного типа, в том числе единственный в России грушевый сад площадью 9 га. Более 100 га занимают орехоплодные культуры, кроме того, впервые заложен виноградник.

"На республиканском уровне принята государственная программа "О развитии садоводства в Карачаево-Черкесской Республике" в рамках которой в 2019 года, в качестве пилотного проекта, было субсидировано 20 млн рублей из республиканского бюджета на высадку 50 мини-садов по 10 соток в сельской местности [в Урупском районе]. В этом году принято решение о реализации указанной программы еще в трех муниципальных районах", - рассказал глава региона.

Темрезов добавил, что на территории КЧР функционируют 18 племенных хозяйств с общим поголовьем 270 тыс. голов скота и птицы. "В прошлом году компанией "Рея" был реализован один из крупных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства - строительство и модернизация животноводческого комплекса общей стоимостью 520 млн рублей. После выхода на проектную мощность предприятие будет производить только сырого молока в объеме почти 6 тыс. т в год", - отметил Темрезов.