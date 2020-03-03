Дума одобрила во II чтении штрафы за отказ инвалидам и пожилым в доступе к услугам

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о введении штрафов за отказ потребителю в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг или в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья или возрастом.

Поправки вносятся в статью 14.8 ("Нарушение иных прав потребителей") Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Согласно тексту, штраф за подобные нарушения для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом отдельно уточняется, что в случае отказа нескольким потребителям одновременно и в случае неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за каждый случай отказа в отдельности.

При этом административная ответственность за указанные деяния не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, в которых такое ограничение может применяться. К ним относятся, в частности, ограничения при перевозке пассажиров авиатранспортом, ограничения при доступе к управлению транспортными средствами и к аттракционам.