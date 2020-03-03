20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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Путин обсуждал на совещании 1 марта возможные предложения России ко встрече ОПЕК+ в Вене

Пресс-секретарь президента также не стал комментировать мнение вице-президента "Лукойла", который предположил, что ОПЕК+ может сократить добычу еще более чем на 600 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Возможные предложения РФ к министерской встрече ОПЕК+ в Вене обсуждались на совещании по ситуации на мировых энергорынках, которое президент РФ Владимир Путин провел 1 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там [на совещании] в целом обсуждалась рыночная конъюнктура, обсуждались возможные предложения, которые могут быть озвучены в ходе предстоящей на этой неделе встречи [в рамках ОПЕК+]", - сказал Песков. "Давайте дождемся встречи, которая состоится [в Вене]", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли РФ пойти на дальнейшее сокращение добычи нефти на фоне ситуации с коронавирусом.

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать мнение вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна, который предположил, что ОПЕК+ может сократить добычу еще более чем на 600 тыс. баррелей в сутки, из которых на Россию может прийтись 200-300 тыс. баррелей. Как отметил Песков, никаких решений объединение пока не принимало.

Президент РФ 1 марта провел во Внуково-2 совещание с участием ряда федеральных министров и руководителями ведущих российских нефтегазовых компаний, на котором обсуждалось положение дел на нефтяном рынке и влияние распространения коронавируса на мировую экономику.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. В июле 2019 года они продлили до конца марта договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. В декабре 2019 года министры ОПЕК+ приняли решение усилить сокращение добычи с 1,2 млн баррелей в сутки до 1,7 млн баррелей в сутки.

27 февраля генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил в интервью агентству Bloomberg, что страны ОПЕК+ подтвердили свои намерения достичь на министерской встрече в Вене 5-6 марта соглашения, которое стабилизирует ситуацию на рынках нефти, осложнившуюся после начала распространения коронавируса нового типа.

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