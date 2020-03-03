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Власти Крыма заявили, что перенос ЯМЭФ не навредит туризму и международным связям региона

Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что, предположительно, форум переносится на два месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Перенос Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) с апреля на более поздний срок не нанесет урона туристической отрасли Крыма и не окажет негативного влияния на международные связи, а все предварительные договоренности и планы по подписанию контрактов остаются в силе, сообщили ТАСС депутаты Госсовета республики и Государственной думы РФ.

Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что ЯМЭФ переносится с апреля на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Также Аксенов сообщил ТАСС, что новые сроки проведения форума пока не определены.

"Я думаю, что в мае-июне если проведем, пользы будет даже больше: в начале туристического сезона он даст дополнительную рекламу Крыму. Сейчас сдвиг по мероприятиям, предположительно, на два месяца, дальше будет отслеживаться ситуация с коронавирусом", - сказал ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Он отметил, что перенос форума не нанесет урона туристической отрасли. "Это специализированное мероприятие, он собирает достаточно большое количество людей, но в наших объемах это капля в море", - сказал Черняк.

Перенос форума никак не отразится на взаимоотношениях с зарубежными партнерами, добавил глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Юрий Гемпель. "Организационный комитет в этом направлении работает. Неожиданностей ни для кого не будет, все будет сделано своевременно, и форум проведем в любом случае. Если не сейчас, то чуть позже", - сказал Гемпель, отвечая на вопрос ТАСС о том, насколько большая работа по переносу визитов международных делегаций сейчас предстоит.

Контракты ЯМЭФ будут заключены

По мнению депутатов и властей Крыма, все контракты и соглашения, которые планировалось подписать на ЯМЭФ, будут заключены. "Речь идет исключительно о формате, все предварительные договоренности остаются прежними", - отметил депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по финансовому рынку Андрей Козенко. Он подчеркнул, что вопросы безопасности и здоровья являются первостепенными в связи с распространением нового типа коронавируса.

"В том числе и в тех странах, делегации которых должны были принять участие в форуме. Поэтому решение, озвученное Сергеем Валерьевичем Аксеновым, считаю совершенно справедливым. Вопросам безопасности в Крыму всегда уделяют особое значение, независимо от источника угрозы. К счастью, современные технологии позволяют поддерживать связи, в том числе на международном уровне, и дистанционно", - отметил Козенко.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4 тыс. 564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей.

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