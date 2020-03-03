На курорте "Архыз" в 2020 году построят гостиницы более чем 1,1 тыс. мест

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ), созданной в Карачаево-Черкесии (КЧР) для развития всесезонного курорта "Архыз", в 2020 году завершат реализацию инвестпроектов, которые позволят создать на курорте дополнительно более 1,1 тыс. мест для размещения туристов. Об этом сообщил во вторник глава республики Рашид Темрезов на совещании по вопросам социально-экономического развития КЧР с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

"В текущем году реализацию инвестиционных проектов завершат еще восемь резидентов, что позволит создать дополнительно 1172 койко-места и 200 рабочих мест", - сказал Темрезов, добавив, что с момента создания ОЭЗ резидентами реализовано семь проектов - шесть гостиниц и один ресторан, что позволило создать более 600 рабочих мест и ввести почти 900 мест размещения туристов.

По словам главы республики, после получения статуса ОЭЗ в создание инфраструктуры курорта "Архыз" было направлено около 20 млрд руб. "Несомненным плюсом в реализации проекта по строительству всесезонного курорта "Архыз" является факт одновременного строительства подводящей к курорту инженерной инфраструктуры, особенно газа и водопровода. Также в строительстве объектов курорта принимали участие практически все местные компании. Сейчас в различных сферах услуг на курортах республики преимущественно работают местные жители Зеленчукского района (на территории которого расположен курорт - прим. ТАСС)", - добавил Темрезов.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, построено более 25 км горнолыжных трасс разного уровня и шесть канатных дорог. В 2019 году закончилось строительство горнолыжной инфраструктуры на северном склоне курорта.