Мишустин назначил Михаила Котюкова замминистра финансов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего министра науки и высшего образования Михаила Котюкова замглавы Минфина. Распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.

"Назначить Котюкова Михаила Михайловича заместителем министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.

Котюков уже занимал пост замминистра финансов РФ в 2012-2013 годах. В 2013-2018 годах он был руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО). С 2018 год являлся министром науки и высшего образования РФ.

Также премьер-министр назначил Юрия Зубарева, ранее занимавшего пост замминистра финансов, руководителем Федеральной пробирной палаты.