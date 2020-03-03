Российские банки в марте продолжают снижать ипотечные ставки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские банки в начале марта продолжают снижать ставки по ипотеке, следует из информации кредитных организаций.

В частности, 3 марта проценты по жилищным кредитам снизил банк "Санкт-Петербург". Теперь ипотека сроком до 5 лет на покупку квартиры в новостройке доступна по ставке от 7,77% годовых, на "вторичку" - от 7,99%. Получить кредит с такими условиями можно при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости недвижимости.

Накануне, 2 марта, о снижении ипотечных ставок на 0,3 процентного пункта (п.п.), до 8,39% годовых, для новых клиентов сообщил Росбанк.

Помимо этого, условия ипотечных программ в конце прошлой недели улучшил Газпромбанк. В зависимости от суммы кредита и региона проживания жилищный кредит можно оформить от 8,2-8,7% годовых.

Недостаточный минимум

В феврале крупнейшие российские банки - ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк - снизили ипотечные ставки вслед за решением ЦБ понизить ключевую ставку до 6%.

Также в прошлом месяце ставки по ипотеке снизил Совкомбанк: до 7,99% годовых (-0,6-0,8 п.п.) на покупку жилья в новостройках и до 8,49% (-0,2-0,8 п.п.) на покупку готовых квартир и апартаментов.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п.п., до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум.

Однако, как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в этом показателе учитываются и льготные ипотечные программы, а в целом ставки по жилищным кредитам остаются высокими. В Минфине в свою очередь полагают, что средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже к концу текущего года.