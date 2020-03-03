Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне растет на 3,2%, до $53,55 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.

При этом в пике роста цена Brent доходила до $53,77 за баррель, что на 3,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 3,68% и находится на отметке в $48,47 за баррель.

В ходе торгов 28 февраля стоимость нефти Brent опускалась ниже $49 за баррель, до минимума с июля 2017 года. Фьючерс WTI стоил менее $45 за баррель, это минимальное значение с января 2019 года.

Нефтяные котировки реагировали негативно на новости о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом и появлении новых очагов заболевания.