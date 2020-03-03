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Volkswagen Rus Group заключил логистический контракт с Tablogix на 5 лет

Компания будет круглосуточно выполнять операции для брендов Volkswagen, Audi, Bentley, Skoda, Seat, Lamborghini и Ducati

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Груп Рус" заключило пятилетний контракт на управление высокотехнологичным Распределительным центром запасных частей в городе Чехов с компанией Tablogix, следует из сообщения последней. Площадь центра составляет 52 тыс. кв. м.

"Tablogix будет выполнять операции в режиме 24/7 для брендов Volkswagen, Audi, Bentley, Skoda, Seat, Lamborghini и Ducati, обеспечивая доставку как в тот же день, так и на следующий день после доставки заказа дилерам и сервисным центрам в России и СНГ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Tablogix подчеркивают, что будут максимально поддерживать политику "Фольксваген Груп Рус" "Think Blue" с целью наиболее эффективно использовать материалы и транспортные активы, сократить потребление энергии, отходов и выбросов.

TABLOGIX - международный логистический оператор. Специализируется на предоставлении логистических услуг мировым и российским производителям с 1994 года.

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Россия
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