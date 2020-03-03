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Более 180 млн рублей направят на расширение водопроводных сетей Нальчика в 2020 году

Более 178 млн средства выделят из федерального бюджета и 1,8 млн - регионального

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят более 180 млн рублей на расширение и улучшение водопроводной сети Нальчика в 2020 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Региональные власти подписали соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету КБР на развитие жилищного строительства по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения РФ".

"В рамках подписанного соглашения в 2020 году планируется "Расширение водопроводных сетей и сооружений г. о. Нальчик, II очередь". Общий объем средств составляет более 180 млн рублей (более 178 млн средства федерального бюджета и 1,8 млн - регионального", - говорится в сообщении.

Региональные власти уже подписали соглашение с администрацией Нальчика, которая будет строить объект в течение 2020 года. Ранее глава КБР Казбек Коков в своем послании парламенту республики отмечал, что одной из острых проблем остается качество водоснабжения, для улучшения ситуации в регионе разработана программа, которую будут реализовать в ближайшие пять лет. Подсчитано, что на обеспечение всех жителей республики качественной водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году понадобится около 2,3 млрд рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей. По данным местных властей, в 2020 году в КБР планируется ввести в эксплуатацию 528 тыс. кв метров жилья, в том числе по мероприятию стимулирования программ развития жилищного строительства 130 тыс. кв метров в микрорайоне "Мэй" в городе Нальчике.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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